Deddy chi è: carriera, età, fidanzata, tutto sul finalista di “Amici”

Per lui il talent ha rappresentato un’occasione immensa: scopriamo la storia di Deddy, finalista della ventesima edizione di Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deddy (@sonodeddy)

Non si sarebbe mai aspettato di arrivare fino alla finalissima, eppure Deddy è uno dei cinque allievi che questa sera potrà aggiudicarsi la vittoria di Amici. Il giovane cantautore ha commosso tutti per la sua storia a lieto fine che lo ha portato finalmente a rincorrere il suo sogno. Un percorso fatto di alti e bassi che gli ha regalato non poche emozioni. Ma conosciamo meglio questo ragazzo torinese.

Chi è Deddy: tutto quello che non sai sul cantante di Amici

L’allievo di Amici risponde all’anagrafe al nome di Dennis Rizzi, nato a Torino nel 2002. La sua partecipazione al talent ha rappresentato per lui un’opportunità unica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deddy (@sonodeddy)

Appassionato di musica da sempre, il giovane studia da autodidatta imparando a suonare il pianoforte attraverso tutorial su Youtube. Scrive e compone canzoni attraverso le quali cerca di esprimere le emozioni che prova. Per mantenersi fa il barbiere, impiego che ha lasciato proprio per tentare di entrare nella scuola di Maria De Filippi.

Si presenta al pubblico proprio con il suo brano “Nella Notte” e, sebbene siano evidenti le sue carenze tecniche, la sua scrittura e la sua carica emotiva stupiscono i professori. Vince la sfida contro il cantante Giulio ed entra ufficialmente a far parte del cast di questa edizione. Per Deddy questa è l’occasione per poter finalmente studiare e dedicare il proprio tempo a quello che ama più fare.

LEGGI ANCHE -> “Isola dei Famosi”, il crollo di Myrea: allarme in diretta

Nel suo percorso dovrà fare i conti con i giudizi dei suoi compagni che spesso non lo ritengono all’altezza. Eppure il giovane continua a mostrare di avere del potenziale e presenta al pubblico il singolo “Il cielo contromano” che vanta ad oggi milioni di stream. Con impegno e tenacia Deddy riesce a raggiungere il serale dove entra a far parte del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il giovane cantautore colpisce i giudici che riconoscono in lui una trasparenza e onestà artistica che li permette di entrare in sintonia con le sue esibizioni.

Venerdì 14 maggio è uscito il suo EP che contiene anche il brano “0 Passi” e il singolo che ha dato il nome al progetto, “Il cielo contromano“. Con questa canzone è riuscito a ottenere il suo primo disco d’oro.

LEGGI ANCHE -> Le FOTO esclusive dei Maneskin sul palco dell’Eurovision: fan in estasi

Nella scuola ha fatto parlare anche la sua relazione con la ballerina Rosa. I due si dichiarano innamorati l’uno dell’altra e hanno vissuto quest’esperienza supportandosi a vicenda. Per uno strano caso del destino la coppia si è ritrovata al ballottaggio finale insieme. Tra disperazione e lacrime Rosa ha dovuto abbandonare il talent, ma la ragazza ha continuato a tifare per lui anche una volta uscita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deddy (@sonodeddy)

Per la sorpresa di molti Deddy è riuscito nell’impresa di battere numerosi compagni e di raggiungere la finale. La conduttrice, con la quale ha vissuto anche un rapporto conflittuale, ha voluto fargli credere di essere stato eliminato per poi sorprenderlo con la lieta notizia.