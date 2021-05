Amici Finale. C’è il vincitore: il nome che non ti aspetti – VIDEO. A trionfare in questa lunghissima edizione è stato Sangiovanni

Amici è giunto a capolinea anche quest’anno e, a trionfare in questa lunghissima edizione è stato Sangiovanni. Come ogni anno, la finale è stata ricca di emozioni: abbiamo visto i cinque allievi arrivati al termine di questo percorso sfidarsi per la coppa, per ottenere il titolo di vincitore, ma farlo con allegria e con affetto. Hanno condiviso tanti mesi insieme nella scuola e, nonostante tutto, sarebbero stati felici per ognuno di loro.

Amici 20, il vincitore è Sangiovanni

Quest’anno la finale è stata gestita diversamente. Anziché vedere un allievo esibirsi contro tutti, dunque affrontare più round, i ragazzi sono stati divisi in due circuiti: quello di canto e quello di ballo. Il primo ad aggiudicarsi la finalissima è stato Sangiovanni, la seconda invece è stata Giulia. I due si sono conosciuti nella scuola, si sono innamorati e hanno vissuto insieme l’emozione di arrivare in fondo a questo percorso insieme, tenendosi per mano come hanno fatto sempre.

Giulia e Sangiovanni si sono esibiti per le ultime volte, entrambi consapevoli che la vittoria di uno sarebbe stata anche quella dell’altro. E infatti così è stato.