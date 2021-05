Amici, Raffaele parla della situazione con Martina. Fan con il fiato sospeso

Raffaele Renda è stato un allievo della scuola di “Amici 20” condotto da Maria De Filippi. In una diretta Instagram ha parlato di nuovo di Martina Miliddi ed ha confessato:” Sì, ci sentiamo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaele Renda | #Amici20 (@lavocediraff)

Raffaele Renda è un ex allievo della scuola di “Amici 20”, ha partecipato ad una diretta Instagram con Stefano Fisico e tra i vari argomenti trattati è spuntato fuori anche quello legato a Martina Miliddi.

Il cantante ha confessato che sente la ballerina lontano dalle telecamere e dai riflettori, Raffaele non si è sbilanciato ma ha aggiungo che si stanno frequentando.

LEGGI ANCHE —> Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati: il motivo è clamoroso

L’indiscrezione su Martina lascia i fan con il fiato sospeso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina (@martinamiliddi)

LEGGI ANCHE —> Tancredi si racconta a Verissimo: “Non avevo più la forza”

La particolare amicizia tra Raffaele e Martina ha sempre incuriositi i fan, dopo essere usciti dal serale di “Amici 20”, molte persone si sono chieste se la loro conoscenza fosse stata approfondita.

Il cantante di Lamezia Terme ha diverse volte fatto il vago su Instagram, alla domanda di un fan sulla sua storia con Martina rispose con tre emoticons , non vedo – non sento – non parlo.

A “Verissimo” programma di Silvia Toffanin Raffaele ha ammesso come Martina sia stata una figura fondamentale nella scuola.

Oggi in una diretta Instagram con Stefano Fisico il cantante è tornato a parlare di se e durante la chiacchierata è stato fatto un passaggio sulla ballerina, Raffaele ha ammesso di sentire Martina fuori dai riflettori ed ha aggiunto: “E’ una situazione un po’ strana. Se sono rose, fioriranno”.

LEGGI ANCHE —> Giulia De Lellis, in top cortissimo fa esplodere i social: bellissima FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

LEGGI ANCHE —> Si chiama Lorenzo ed è figlio di un noto conduttore: lo riconoscete? FOTO

Raffaele e Martina si sono conosciuti nella scuola di “Amici 20”. Durante la loro permanenza nel programma Martina ha avuto una relazione amorosa con Luca Marzano alias Aka7even. Dopo poco tempo ha dichiarato di essere interessata anche a Raffaele.

Dopo la dichiarazione di Martina, Raffaele non decise di approfondire la conoscenza ed il motivo era legato all’amicizia che aveva sia con Martina che con Luca.

Terminata la permanenza a Canale 5, Raffaele ha deciso di provarci poiché la storia con Martina e Luca era finita già da un pezzo.