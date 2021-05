Ballando Con Le Stelle: arrivano conferme sul cast. I nomi fanno impazzire

Il programma di Milly Carlucci è pronto per ripartire nell’edizione del prossimo anno ed ecco quali sono i primi nomi in lizza.

Dopo il successo della scorsa edizione, Ballando con le stelle è pronto a tornare. La padrona di casa, Milly Carlucci, starebbe già selezionando i nomi per la prossima stagione del programma in onda il sabato sera.

L’ultimo vincitore è stato Gilles Rocca che ha convinto pubblico e critica mentre uno dei personaggi più amati Elisa Isoardi in coppia con Raimondo Todaro.

Entrambe i concorrenti sono reduci dell’avventura all’Isola dei Famosi dove non hanno avuto lo stesso riscontro: la conduttrice si è dovuta ritirare dopo essere stata eliminata e finita su Playa Imboscada a causa di un problema all’occhio mentre l’attore romano è stato eliminato ed è tornato in Italia dalla sua Miriam.

I prossimi concorrenti di Ballando

Per ora il nome quasi sicuro è Martina Sambucini, Miss Italia 2020 già uscita allo scoperto vociferando di trattative avanzate con la produzione.

A candidarsi invece sono stati Samantha De Grenet, reduce della sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sostenendo che Ballando con le stelle sia il programma giusto per lei ma temendo che per chi è appena uscito da un reality non abbia posto, Beppe Convertini che ha confessato di sperare in una chiamata di Milly Carlucci e Valeria Fabrizi che da tempo sogna di esibirsi su quel palco.

I nomi invece che la padrona di casa sogna sono due: Antonella Clerici e Francesco Totti.

Con la prima è legata da una profonda amicizia ma ciononostante non è mai riuscita a convincerla di prendere parte del suo programma.

L’ex capitano giallorosso, invece, potrebbe rifiutare per non andare in contrapposizione con gli impegni di sua moglie che lavora per la concorrenza.