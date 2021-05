Barbara D’Urso, la gaffe clamorosa in diretta: “Ma che ho detto?” Pubblico attonito

Barbara D’Urso. La celebre presentatrice televisiva si è resa protagonista di una gaffe un po’ imbarazzante durante la messa in onda del suo programma Pomeriggio Cinque. Lei stessa si è resa conto dello scivolone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La stagione televisiva attualmente in corso si sta avviando verso la conclusione in attesa della pausa estiva in cui i palinsesti subiranno dei cambiamenti e ci si preparerà alle novità per le edizioni autunnali.

Anche Pomeriggio 5, programma giunto al tredicesimo anno, continua ad andare in onda nella fascia preserale che va dalle 17:15 alle 18:45. Sempre condotto dalla frizzante Barbara D’Urso, il format prevede la divisione in due blocchi principali. Il primo è, come sempre, dedicato alla cronaca. Argomento principe delle ultime settimane è la comparsa di Denise Pipitone. L’attenzione di pubblico e giornalisti è puntata sulle novità riguardo la scomparsa della bambina avvenuta 17 anni fa da Mazara del Vallo. In questo caso, lo strumento televisivo può essere di grande aiuto nelle indagini, se si veicolano le opportune informazioni.

Cosa è accaduto nella seconda parte del programma?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Rosalinda Celentano. “A 52 anni sei ancora Vergine?” Lei risponde così

Barbara D’Urso: lo scivolone imbarazzante a Pomeriggio Cinque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

NON TI PERDERE ANCHE >>> Gaia Zorzi e il coming out, la reazione di Tommaso è pazzesca

La seconda parte di Pomeriggio Cinque è dedicata ad argomenti più leggeri, al gossip, alle ultime novità sul mondo dello spettacolo, senza risparmiare una nota di trash. E’ un espediente per consentire al pubblico di godere di note più spensierate e di puro intrattenimento.

Purtroppo, però, la presentatrice Barbara D’Urso si è resa protagonista di una gaffe eclatante che ha fatto strabuzzare gli occhi a tutti, compresa lei, dopo essersi resa conto di quanto detto.

LEGGI ANCHE —> “Non ci sono parole…meravigliosa creatura”, Diletta Leotta domina il web con una foto pazzesca – FOTO

Il 13 Maggio scorso, infatti, era il compleanno del celebre cantante, compositore, produttore discografico Tony Renis. Classe 1938, ha spento ben 83 candeline. La D’Urso l’ha voluto omaggiare facendogli auguri in diretta su Canale 5. “Amici, oggi compie 83 anni il grandissimo zio Tony. Little Tony!” – ha detto.

Peccato che il cantante di Cuore Matto sia deceduto nel 2013. E’ stato un errore in buona fede, dettato sicuramente dalla similarità del nome dei due personaggi. “Little Tony? Ma che ho detto? Perdonatemi” – ha dichiarato Barbara D’Urso, coprendosi il volto per l’imbarazzo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tony Renis Official (@tonyrenisofficial)

“Tony Renis, il mio grandissimo amico. Un abbraccio” – ha poi concluso la presentatrice, intonando uno dei pezzi più celebri dell’effettivo festeggiato, la mitica canzone del 1962, Quando quando quando.