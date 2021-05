“Beautiful”, anticipazioni puntata 16 maggio: il racconto di Katie

Beautiful, anticipazioni 16 maggio: Katie racconta a Steffy e Ridge il segreto che sta nascondendo da mesi.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge e Steffy minacciare di voler licenziare Sally per via del suo pessimo lavoro in azienda. Dopo esserlo venuto a sapere, Katie ha cercato di fermarli, svelando finalmente ad entrambi le condizioni di salute della stilista. Anche Wyatt si è preoccupato per la salute di Sally, arrivando addirittura a chiedere a Flo di mettere in pausa la loro relazione per il bene della Spectra. I due hanno dunque deciso di fingere una separazione, così che lo Spencer possa tornare dall’ex fidanzata ed assisterla nei suoi ultimi giorni di vita.

Beautiful, anticipazioni 16 maggio: un piano per Sally

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Wyatt metterà in atto il piano concordato con Flo. Lo Spencer si recherà dunque alla Forrester e racconterà a Sally di aver lasciato la Fulton per stare con lei. Colpita dal suo gesto, la stilista comincerà a piangere di gioia. I due poi si abbracceranno, suggellando la loro ritrovata unione.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Katie racconterà a Ridge e Steffy tutto ciò che sa sulla malattia di Sally. Oltre a spiegare come è venuta a conoscenza di queste i formazioni, la Logan pregherà i due Forrester di essere clementi con la Spectra. Tutti e tre concorderanno che Sally merita di trascorrere i suoi ultimi giorni in un luogo in cui possa sentirsi accolta e protetta.