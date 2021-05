“Beautiful”, anticipazioni puntata 15 maggio: il piano di Wyatt

Beautiful, anticipazioni 15 maggio: dopo aver parlato con Katie e Flo, Wyatt prende una decisione circa il suo futuro con Sally.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge e Steffy alle prese con la programmazione della nuova collezione. Entrambi i Forrester sono profondamente delusi da Sally, il cui lavoro si è rivelato completamente insoddisfacente. Proprio quando Ridge ha deciso di licenziarla, tuttavia, Katie si è imposta, rivelando ad entrambi la condizione di salute della stilista. Anche Wyatt è venuto a conoscenza della situazione di Sally e non ne ha fatto mistero con Flo. Lo Spencer ha parlato ampiamente con l’attuale fidanzata, giungendo alla conclusione che devono tutti fare uno sforzo per addolcire gli ultimi giorni di vita di Sally.

Beautiful, anticipazioni 15 maggio: Sally è sconvolta

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che, dopo essere venuti a conoscenza della sua situazione, Ridge e Steffy decideranno di non licenziare Sally. Anzi, i due le assicureranno un posto alla Forrester per tutto il tempo che le rimane da vivere. Contemporaneamente Flo farà notare a Wyatt che Sally ha urgentemente bisogno di aiuto. Entrambi decideranno dunque di fingere una separazione, in modo che Wyatt possa tornare dalla Spectra.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Wyatt si recherà da Sally, sostenendo di aver lasciato Flo e di essere pronto a ricominciare una vita insieme a lei. Sally sarà particolarmente colpita dalla notizia e scoppierà a piangere tra le braccia di Wyatt. Il ragazzo la stringerà, promettendole di restarle accanto qualsiasi cosa accada.