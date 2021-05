“Sei bella da piangere”, Raffaella Fico in intimo è atomica: mai vista così – FOTO

Raffaella Fico ha fatto il pieno di like e commenti di pura ammirazione su Instagram con un poker di foto di una bellezza magnificente: mai vista così!

La bellissima showgirl Raffaella Fico sta facendo battere il cuore a mille ai suoi tanti follower su Instagram con un poker di foto al cardiopalma. C’è solo l’imbarazzo della scelta alla domanda che pone al suo pubblico: “Quale preferite delle quattro”. I fan hanno risposto per la maggior parte che sono belle tutte e qualcuno invece ha dato la sua preferenza. La ex di Mario Balotelli è abbigliata soltanto con slip e reggiseno in tutte e quattro gli scatti: due sono in bianco e nero e altrettante altre a colori. Cambia anche il completino intimo indossato: in due immagini è rosa e nero e nelle altre due è nero con trasparenze micidiali che lasciano poco spazio all’immaginazione dei suoi innumerevoli fan sui social network.

Raffaella Fico, il poker di foto che ha mandato in delirio i follower

