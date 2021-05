Bimba di tre anni muore: uccisa dal padre in una vasca rovente

Scattano le indagini in seguito all’uccisione di una bimba di tre anni. Il padre la immerge in una vasca rovente e la lascia morire.

Un tragico destino è quello che lo scorso 9 maggio ha segnato per sempre la vita di una bambina di soli tre anni. La bimba, Rabiha Khaled Abdel Hamid, vittima del proprio padre, è morta in ospedale, in seguito ad una serie di gravi ustioni riportate su tutto il corpo.

Secondo le prime indagini ed interrogatori effettuati dalle forze dell’ordine locali pare che inizialmente l’uomo, con un passato di tossicodipendenza alle spalle, abbia negato quanto realmente accaduto nelle ore immediatamente antecedenti al decesso della bambina, per poi confessare il delitto.

Bimba di tre anni uccisa dal padre in una vasca rovente, le dinamiche

L’uomo ha infine confessato il delitto. La bambina soffriva in quelle ore di diarrea e dunque aveva bisogno di maggiore accortezza per evitare che le sue condizioni potessero peggiorare. E di essere lavata con più assiduità. Il padre, reputatosi durante l’interrogatorio stanco di tale situazione, avrebbe perciò riempito una vasca d’acqua bollente e lasciato che la bambina vi entrasse a forzatamente.

In seguito avrebbe lasciato lì la bambina chiudendo a chiave la porta del bagno fino a tarda sera, presumibilmente intorno alle ore 21. Momento in cui il restante della famiglia si è accorto di quanto stesse accadendo in casa, per portarla urgentemente in ospedale di Ajdabiya. I responsabili del caso stanno attualmente indagando anche sulla compagna dell’uomo e mamma della bambina rimasta uccisa dall’ira omicida del padre.

Infatti, mentre quest’ultimo avrebbe in primis osservato alle autorità come la bambina si fosse precedentemente ustionata per colpa di un banale incidente domestico, per poi confessare. Al momento non risulta ancora chiaro il ruolo della madre nella vicenda, e se fosse o meno complice dell’uomo.