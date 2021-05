Carolina Stramare, vestito corto e scollatissimo: il VIDEO del look che infiamma il web

Carolina Stramare, mini abito scollatissimo e sandali con tacchi alti, l’outfit bollente in un video che infiamma Instagram: la più bella d’Italia è sempre lei

Miss Italia 2019, Carolina Stramare ha conquistato l’ambito e meritatissimo titolo, facendosi conoscere dai telespettatori per la sua bellezza sopra ogni possibile immaginazione.

Modella affermata, che non ha nulla da invidiare alle supermodelle mondiali più richieste, è molto seguita anche sui social da numerosissimi fan. Il suo profilo conta 222 mila followers in costante crescita, con i quali condivide scatti della sua immagine mozzafiato.

Incantevole a livelli ineguagliabili, riesce a dare sfoggio dello splendore più autentico in qualsiasi modo lo proponga. Nella versione più casual, senza trucco, o in un look da sera, conquista e seduce abbattendo ogni tipo di concorrenza.

Per moltissimi ammiratori, e non solo, è ancora lei la reginetta di bellezza nazionale, una delle più avvenenti mai esistite. Ne dà ampia dimostrazione nell’ultimo post su Instagram, in un video del suo outfit più bollente, che infiamma il web.

Carolina Stramare, il video di fuoco: outfit pazzesco

Carolina Stramare stupisce su Instagram con stile e sensualità in un look che fa già tendenza. Una vera e propria sfilata ripresa allo specchio, che passo dopo passo ammalia lo spettatore fino a togliere il respiro.

Il viso rimane coperto dal telefono, che rende intrigante la sua visione parzialmente mascherata, in un total black strepitoso. L’outfit è composto dal mini dress con ampia scollatura a esaltare il generoso décolleté, ma la vera particolarità risiede nelle frange che cadono dal suo punto vita, per un effetto assolutamente magnetico.

Ad esso, ha abbinato dei sandali minimal lucidi a tacco altissimo, che slanciano la sua già altissima figura, conferendo sinuosità alla sua camminata. Borsetta da spalla tono su tono, e come accessorio immancabile la sua lunga e fluente chioma scura.

Il risultato è semplicemente esplosivo, ed investe di sensualità ed eleganza il web. Tripudio di like, e non possono mancare i commenti che ne elogiano l’assurda bellezza.