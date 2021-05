“Ma come sei bellissima tu!” Giorgia senza trucco è da invidia – FOTO

Giorgia, bellissima acqua e sapone svela un angolo di casa che lascia a bocca aperta i numeri utenti sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

Fresca di compleanno Giorgia, la cantante – una delle migliori presenti in Italia, sia tecnicamente sia per le emozioni che riesce a trasmettere – ha compiuto infatti 50 anni. Non sembrerebbe nemmeno, vedendo le sue foto dove si mostra senza problemi priva di make-up nei suoi scatti quotidiani. Un garbo, una professionalità notevole quella di Giorgia che ha dato molto al panorama musicale italiano.

In questa foto, di giallo vestita, Giorgia era ospite di “Top Dieci”, lo show del venerdì sera su Rai Uno condotto da Carlo Conti. Un programma nel quale i concorrenti – personaggi del mondo dello spettacolo divisi in due squadre – si scontrano a colpi di classifica.

Nello spazio dedicato alla musica ospite d’eccezione della serata era proprio Giorgia, un’occasione per festeggiare insieme il compleanno e per ripercorrere insieme i successi della cantante. L’abito proposto – così primaverile e quasi giocoso – ben si adatta alla silhouette super tonica della cantante. Nello scatto postato poco fa invece svela un angolo di casa…niente male.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici. I motivi sconcertanti

Giorgia, l’angolo di casa è qualcosa di sublime

Per saperne di più, vai su Successivo