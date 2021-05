Denise Pipitone, le parole strazianti del padre: “Ho un ricordo particolare di lei..”

A distanza di 17 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone avvenuta a Mazara del Vallo ha parlato durante la trasmissione Quarto Grado Tony Pipitone.

Denise Pipitone scomparve una mattina di 17 anni fa a Mazara del Vallo mentre era fuori la casa della nonna a giocare con i cuginetti, in attesa del pranzo.

La bimba nacque dalla relazione clandestina di Piera Maggio con Piero Pulizzi, marito di Anna Corona.

Denise però non prese il cognome del padre ma del marito di Piera, Tony Pipitone che oggi ricorda con dolore gli anni che l’hanno tenuto legato alla piccola.

Ospite a Quarto grado, l’ex marito di Piera Maggio racconta di quando Denise lo abbracciava dicendogli ‘Ti voglio bene papà‘ e giura di non aver mai smesso di pensarla.

La confessione di Tony Pipitone

Tony era un muratore che viveva in Germania e stava spesso lontano dalla famiglia ma ciononostante quando tornava in Sicilia non si faceva sfuggire neanche un minuto da trascorrere insieme alla sua piccola anche se in realtà non era la sua figlia biologica.

L’uomo non ha mai smesso di sperare che Denise un giorno possa tornare e in diretta tv le ha promesso che semmai arriverà il giorno in cui potrà riabbracciarla la porterà a mangiare un gelato come se il tempo non fosse mai trascorso.

Ricordò, inoltre, gli attimi dopo la scomparsa quando andò a cercarla in automobile: «Non sapevo cosa pensare, non si era mai allontanata da casa, ho girato strade a casaccio».