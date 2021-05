La De Panicis ha condiviso un nuovo video dove appare in un modo sensuale e fuori controllo, cos’è successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

Elisa De Panicis ha condiviso un video su instagram dove mostra il suo lato B e twerka con un mini abito luccicante e stivali alti fino a sopra il ginocchio. Il video lascia senza fiato e impazzire i followers, non si era mai vista così focosa cosa le prende alla bella De Panicis. I commenti sono tantissimi:”Sei semplicemente stupenda e bellissima”, “Semplicemente perfezione pura, splendida Elisa! Le tue gambe e lato b sono vere opere d’arte di rara bellezza da vedere ed ammirare sempre!”.

LEGGI ANCHE>>>Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici. I motivi sconcertanti

Elisa De Panicis la sua bellezza su instagram sconvolge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Ilary Blasi è un disastro, ora è il momento della verità

La bella influencer Elisa De Panicis ha condiviso una serie di foto su intagram che lasciano senza parole. Ha girato uno shooting per il noto giornale francese L’Officiel. Appare con abiti incantevoli e da sogno, con uno senza spalline rosso, con un corpetto luccicante e una gonna lunghissima e pomposa con uno spacco profondo. Nella didascalia ha scritto:”L’amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall’altra e gli sconosciuti si accorgono che vi amate”. Non è la sola frase d’amore che ha scritto l’influencer, infatti sotto ad un’altra foto scrive:“L’infatuazione è quando trovi qualcuno che ritieni perfetto. L’Amore è quando ti rendi conto che non lo è e non ti importa affatto”. Parla sempre dell’amore la De Panicis ma a chi si riferirà?

Non risulta fidanzata al momento pertanto il suo discorso potrebbe essere generico. Oppure si riferisce alla sua amica speciale Mila Suarez. Le due hanno vissuto insieme a Milano per diverso tempo dopo essersi scambiate quel bacio emblematico sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. La carriera della bella De Panicis ha inizio in Spagna, diventa nota al pubblico grazie alla partecipazione in diversi programmi come Superviventes. L’isola dei famosi spagnoli. Diventa un’influencer e partecipa in Italia al Grande Fratello Vip, dove racconta dei suoi numerosi flirt con personaggi noti come Cristiano Ronaldo e Theo Herandez.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

E anche con un concorrente in casa con lei che però era fidanzato, Andrea Denver. Lei ha sostenuto che lui la contattasse nonostante fosse fidanzato. Ad oggi la De Panicis ha 1 milione di follower su instagram e fa discutere molto con i suoi contenuti. Ma appare anche su molte copertine di giornali famosi e ha avviato una sua linea d’abbigliamento.