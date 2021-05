Abito nero cut-out? La nuova tendenza indossata da Elodie… wow!

Sexy è dir poco: Elodie ha deciso di far perdere la testa al popolo di Instagram indossando un abito nero cut-out tendenza Primavera Estate 2021. E’ già diventato un’ossessione…

Elodie non si smentisce mai. Il suo profilo Instagram ce la fa vedere in uno scatto più bello dell’altro: la cantante italiana sa come lasciare a bocca aperta i suoi followers.

Dopo la recentissima notizia dell’essere diventata Ambassador per Bvulgari, che lei stessa ha annunciato con un post che la ritrae mentre sfoggia un orologio con l’iconico e preziosissimo serpente, si mostra in un look che noi fashioniste già non vediamo l’ora di copiare.

Parliamo del midi nero cut-out, perfettamente in linea con le tendenze moda Primavera-Estate 2021.

Nonostante alcune aree del nostro Paese stiano ancora combattendo con il tempo grigio, non si può negare che la stagione più calda dell’anno ormai ci attende dietro l’angolo. E noi non ci faremo trovare impreparate.

Nell’attesa di tornare alla normalità e superare un po’ di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, sogniamo ad occhi aperti i look per i nostri futuri pranzi e cene con le amiche: first of all, l’outfit di Elodie.

Semplicemente stupendo: nero e di media lunghezza, l’abito di Elodie è aderente e reso ancora più sexy dai tagli cut-out che lasciano scoperto tutto il fianco destro.

E’ una variante eccentrica ed hot del classico tubino nero: un vedo non vedo che farà impazzire chiunque. Degno dell’hashtag #hotgirlsummer, che spopolò sui social qualche estate fa, rappresentando tutte quelle ragazze che aspettano la bella stagione per mostrarsi, fregandosene dei pregiudizi e lasciandosi ammirare in tutta la loro grinta e sensualità.

Per sdrammatizzare l’eccessiva stravaganza dell’abito, possiamo fare esattamente come Elodie: abbinarlo a delle sneakers.

Un look spensierato che lascerà a bocca aperta e ci renderà protagoniste dell’estate!

