Fabio Fazio continua a macinare successi con il suo “Che tempo che fa”. Per domani sera una grande sorpresa per i telespettatori

Fabio Fazio con il suo “Che tempo che fa” incassa un altro grande successo. La sua trasmissione non conosce crisi e nonostante la grande concorrenza come Rai 1 e Canale 5 che sono sempre i leader della prima serata, insieme ai suoi continua a “catturare” pubblico dando sempre ottime soddisfazioni in termini di ascolto.

Di “Che tempo che fa” piacciono i tanti ingredienti che si susseguono nel corso della serata. Dalle interviste, ai monologhi dell’imbattibile Luciana Littizzetto fino agli ospiti fissi come Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Molto seguito è il momento del tavolo anche se arriva sempre in seconda serata.

Ecco perché è stato deciso che il programma sarà diviso in due parti. La prima, più classica e la seconda, dedicata appunto al tavolo, che prenderà il nome di “Che tempo che fa – Il tavolo” e andrà in onda a partire dalle 23.

Gli ospiti saranno diversi come anche i temi che si affronteranno. Da quelli più leggeri a quelli più impegnativi e seri. Di certo non mancherà l’appuntamento con l’angolo di Nino Frassica e la sua Novella Bella. Per la prossima puntata che andrà in onda domani, Fabio Fazio ha preparato ai suoi telespettatori una gran bella sorpresa.

Fabio Fazio porta in Italia un altro grande nome

Per la nuova puntata di domani sera un grande nome come ospite a “Che tempo che fa”. Fabio Fazio è riuscito a portare in Italia un altro personaggio internazionale. Per lui i grandi nomi non sono un problema, anzi. Sembrano quasi essere di casa.

Dopo le interviste a Barack Obama e Matthew McConaughey, è la volta di una grande star hollywoodiana, oltre che una bellissima donna, icona di bellezza mondiale: Sharon Stone. La celebre attrice sarà ospite di Fazio in esclusiva per presentare la sua autobiografia “Il Bello di Vivere Due Volte”, uscita lo scorso 30 marzo.

Stone racconterà alcuni passi della sua vita divisa tra Hollywood e la sua attività a difesa dei diritti umani. Un intrecciarsi di storia personale e professionale.

A differenza di Obama, la star hollywoodiana sarà presente in studio da Fazio che le porgerà le sue domande a tu per tu. Tantissime le sue esperienze al cinema come anche i premi collezionati: dagli Oscar ai Golden Globe ed Emmy Award, senza dimenticare anche il Premio Nobel per la Pace.