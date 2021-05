“Farfallina” sotto e sopra il vestito, Belen manda in tilt Instagram – FOTO

Belen Rodriguez è una delle donne più seguite su Instagram e le sue foto sono virali, d’altronde come si può resistere a così tanta bellezza?

Belen Rodriguez sta per diventare mamma per la seconda volta e con la pancia che cresce, giorno dopo giorno, si fa sempre più bella. Per la showgirl non è stato un anno facile, prima la separazione da Stefano De Martino poi i vari pettegolezzi sul suo conto. Ma adesso è di nuovo in splendida forme e si gode il meglio della vita.

Con Antonino Spinalbese, il papà della piccola, ha ritrovato di nuovo la voglia di vivere. Il giovane sa come renderla felice ed in lui ha trovato il suo porto sicuro.

GUARDA QUI>>>Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici. I motivi sconcertanti

PER SAPERNE DI PIU’ VAI SU SUCCESSIVO