Francesca Fioretti: biografia, esordi, carriera dell’ex compagna di Astori

Modella e attrice, Francesca Fioretti è oggi tra gli ospiti di Verissimo. Scopriamo di più sulla biografia dell’ex fidanzata di Davide Astori.

Bellezza incantevole, classe e talento. Francesca Fioretti è una nota modella e attrice. Oggi sarà tra gli ospiti di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin racconterà il suo percorso.

Nata nel 1985 a Maddaloni, in provincia di Caserta, si è laureata in Economia Aziendale. Il suo nome diventa noto a livello provinciale a seguito della conduzione di un format calcistico su Telenapoli. Nel 2005 prende parte a Miss Italia. Tuttavia Francesca conosce la grande fama nel 2009 con la partecipazione al Grande Fratello. Durante l’edizione arriva in semifinale.

Da lì prende il via la sua carriera di modella e attrice. Nel 2013 partecipa a Pechino Express. Da sempre appassionata di moda ha realizzato due collezioni di costumi per Wikini Beachwear. Attualmente lavora in teatro come attrice.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la Fioretti è stata legata a Ferdi Bersi concorrente con lei nella casa più spiata d’Italia e vincitore nel 2019. Dopo il programma la loro storia giunse presto al termine.

Francesca Fioretti: un libro per ripartire

Il suo amore più grande arriva con l’incontro del calciatore Davide Astori. Un vero e proprio colpo di fulmine avvenuto dalla prima stretta di mano durante una festa. Dalla loro storia è nata nel 2016 Vittoria. Tuttavia il noto calciatore si è spento nel 2018 a causa di un arresto cardiaco. Da poco il Tribunale di Firenze ha condannato il medico Galanti a un anno di reclusione per aver rilasciato due certificati di idoneità al giocatore.

Inoltre per dare una nuova svolta alla sua vita la Fioretti ha pubblicato un nuovo libro. “Io sono più amore”, il titolo del volume dedicato all’amore per Davide e il suo tentativo di ricominciare. A tre anni dalla scomparsa del compagno si è aperta raccontando come la coppia desiderasse sposarsi e avere un altro bimbo.

Dal terribile lutto sono stati anni molti duri per Francesca costretta a crescere la loro figlia da sola. Secondo alcune indiscrezioni di recente avrebbe ritrovato la serenità con il calciatore dell’Inter Kolav.