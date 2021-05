Gaia Zorzi e il coming out, la reazione di Tommaso è pazzesca

Gaia Zorzi, sorella del personaggio televisivo e opinionista Tommaso, ha fatto una rivelazione molto personale sui suoi canali social. Il più celebre parente ha reagito in maniera inaspettata

Com’è noto, Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2021, reality conclusosi nel marzo scorso. Dopo la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia, ha avuto un’impennata di popolarità che si è tradotta nella sua partecipazione a numerosi programmi televisivi. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono.

E’ super impegnato attualmente su Canale 5 come opinionista de L’Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi e affiancato da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Zorzi conduce il talk show / varietà Il Punto Z ed è divenuto, inoltre, ospite fisso al Maurizio Costanzo Show. Durante questa sua scalata al successo, vive di una fama riflessa anche la sorella, Gaia Zorzi. La ragazza ha fatto una dichiarazione importante sui suoi canali social. Come avrà reagito il celebre fratello?

Gaia Zorzi: la rivelazione su Twitter che lascia Tommaso sorpreso

Schietta, arguta e simpatica: queste sono le caratteristiche che descrivono meglio Gaia Zorzi. Il pubblico italiano l’ha conosciuta principalmente come sorella del più noto Tommaso mentre era rinchiuso dentro le mura della casa del Grande Fratello. La giovane 22enne lo ha sempre sostenuto, facendo trapelare il rapporto speciale che li lega tuttavia, quado era il caso, non gli ha risparmiato nemmeno critiche o rimproveri, non perdendo mai la sua obiettività.

Gaia ha usato il suo canale Twitter per fare un’importante dichiarazione. Ha scritto in inglese: “This feels like a good time to tell you I’m bi” (Traduz. Sembra un buon momento per dirvi che sono bisessuale).

Tanti i commenti al riguardo. Spiccano alcuni di personaggi noti. Giulia Salemi le scrive:“Bel messaggio che darà tanta forza e coraggio ad altre ragazze. Proud (Orgogliosa)”. PierPaolo Pretelli, reduce anche lui dal GF Vip 5 e compagno proprio della Salemi, la prende più sul ridere e lascia questo messaggio in bacheca: “Only Potatoes”.

Come ha reagito il famoso fratello, Tommaso Zorzi? “E lo scopro così, da Twitter?” – sembra infastidito per non aver saputo la notizia così intima dalla viva voce della diretta interessata. In realtà si è congratulato con la sorella, facendole sentire tutto il suo affetto e supporto: “Sono davvero felice per te. Spero tu prenda il meglio da entrambi i mondi”.