Gaza, Israele colpisce ancora. Bombardato il grattacielo al-Jala: il bilancio

Nuova offensiva di Israele nel centro di Gaza, bombardato il grattacielo al-Jala, sede di diversi media: il bilancio del conflitto

Continua il conflitto israelo-palestinese: l’esercito israeliano ha bombardato il grattacielo al-Jala, sede di diverse testate giornalistiche, tra le quali alcune internazionali.

La motivazione dell’obiettivo, colpito da un’attacco aereo con il preavviso di un’ora per evacuare la struttura, è stata chiarita dal portavoce militare israeliano.

Il portavoce dell’ala militare di Hamas ha minacciato la controffensiva verso i residenti di Tel Aviv e del centro di Israele.

Il grave bilancio del conflitto al sesto giorno di offensiva, l’arrivo dell’inviato del presidente USA John Biden a Tel Aviv: i dettagli.

Gaza, bombardato grattacielo al-Jala

Nel sesto giorno di offensiva, Israele ha colpito l’edificio di al-Jala di 15 piani, sede di diversi media, tra i quali al-Jazeera ed agenzie internazionali come Associated Press. L’attacco aereo sarebbe avvenuto circa un’ora dopo il preavviso per permettere l’evacuazione dall’edificio.

Il portavoce militare israeliano ha specificato che Hamas utilizzerebbe edifici elevati per fini militari, nello specifico ospitando risorse dell’intelligence, queste le ragioni per le quali si è rivelato l’obiettivo colpito nell’attacco aereo. Il palazzo è stato completamente raso al suolo, e il portavoce dell’ala militare di Hamas ha minacciato la controffensiva.

Nel frattempo l’inviato del presidente John Biden, Hady Amr è giunto a Tel Aviv per raggiungere il cessate il fuoco, attraverso l’incontro con rappresentanti israeliani, palestinesi, nonchè con le Nazioni Unite.

Hamas ha reso noto il bilancio delle vittime aggiornato, il cui numero sale fino a 139, delle quali 22 sono donne e 39 bambini uccisi dai raid israeliani. Dal principio del conflitto israelo-palestinese, sono 2300 i razzi lanciati da Gaza verso Israele, di questi 1000 sono stati intercettati dal sistema Iron Dome.

In Francia si stanno svolgendo manifestazioni filopalestinesi nonostante i divieti imposti dalle autorità. L’Onu terrà nella giornata di domani il Consiglio di sicurezza per costruire una posizione sul conflitto in atto.