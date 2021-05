Genoa-Atalanta, le pagelle e il tabellino del match

Pagelle e tabellino della gara valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A Genoa-Atalanta, che è alle battute finali

L’Atalanta è aritmeticamente in Champions con la vittoria conquistata oggi in casa del Genoa per 4-2. La partita si sblocca al 9′ quando Zapata riceve da Malinovskyi e fa partire un destro basso che beffa Marchetti. Passano meno di venti minuti e Malinovskyi la mette dentro ma c’è il ricorso alla Var, il gol viene validato. Al 44′ Hateboer fa un bel cross dalla destra per la testa di Gosens, che sotto porta non sbaglia. All’inizio della ripresa il Genoa torna in partita con una rete di Shomurodov, neo entrato: che dal limite controlla la sfera e calcia di sinistro, palo-gol.

Genoa-Atalanta, pagelle e tabellino della partita

Il ritorno in partita dei padroni di casa dura giusto due minuti perché al 51′ ci pensa Pasalic a ristabilire le distanze con un sigillo messo a segno dopo aver ricevuto palla da Miranchuk.

Genoa (4-3-1-2): Marchetti 6; Onguéné 4,5, Radovanovic 4, Masiello 5,5; Ghiglione 6 (57′ Portanova 6), Zajc 5,5 (46′ Caso 6,5), Rovella 5,5, Melegoni 6, Cassata 5,5 (46′ Shomurodov 7); Destro 5 (46′ Pandev 6,5), Pjaca 5,5. All. Ballardini 5

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6,5; Toloi 6, Romero 6, Djimsiti 5,5; Hateboer 6,5, De Roon 6,5, Freuler 6,5 (46′ Pessina 6), Gosens 6,5; Malinovskyi 7,5 (57′ Lammers 6), Miranchuk 7; D. Zapata 7,5 (46′ Pasalic 7). All. Gasperini

Arbitro: Livio Marinelli della sezione arbitrale di Tivoli

Reti: 9′ Zapata (A), 27′ Malinovskyi (A), 44′ Gosens (A), 49′ Shomurodov (G), 51′ Pasalic (A), 67′ Pandev (G)

Ammoniti: Djimsiti (A), Toloi (A)

Espulsi: –

Migliore in campo: D. Zapata