Semplicemente Halston. Una storia autentica, veritiera e sognante diventa il passatempo preferito degli appassionati di moda. La nuova serie tv trionfa su Netflix.

Grande attesa ed ora infinito clamore per l’esordio su Netflix della miniserie televisiva statunitense “Halston” prodotta da Ryan Murphy, e dedicata alla vita incredibilmente sensibile ed alle magnificenti opere realizzate negli anni ’70 ed ’80 dall’omonimo stilista di fama mondiale.

Le vicende e gli ambienti, ben oltre l’ordinario, che ruotano attorno alla visionaria sensibilità di Roy Halston Frowick, o preferibilmente ricordato con più semplicità Halston, appaiono fin dai primi istanti agli spettatori come un amabile scorcio nel mondo della moda quanto delle abitudini culturali di quell’epoca. Ad interpretare il fashion designer nella pellicola sarà l’impressionate performance artistica dell’attore britannico Ewan McGregor. Iconico ed intramontabile protagonista del capolavoro diretto da Danny Boyle nel 1996, “Traspotting”

Halston, l’esordio su Netflix dell’autentica serie tv per gli appassionati di moda

La narrazione della vicenda, disponibile in formato inedito sulla piattaforma streaming a partire dalla giornata di ieri, 13 maggio 2021, è liberamente ispirata al romanzo “Simply Halston“, prezioso gioiellino partorito dalla penna di Steven Gaines, e dedicato in passato al celebre stilista. La miniserie, stando a quanto emerso dalle prime critiche pubblicate sul suo conto nelle ultime ore, sembrerebbe apparire come la descrizione di un irresistibile ed affascinante mondo parallelo.

La storia è dettata da salienti snodi fra personaggi ed ambientazioni, ruotando pienamente attorno alla personalità di Halston, da una verità di uomo emarginato e solitario, fino ad essere definita come un’assoluta “leggenda” del mondo della moda. Nell’Upper East Side di Manhattan gli spettatori avranno modo di rivivere e visitare uno dei capolavori architettonici della New York di quegli anni. Una realtà impossibile da dimenticare.

E dove Halston ha mosso i primi passi per forgiare da lì in avanti il suo ad oggi amato e riconosciuto impero. Una dimora, un autentico rifugio sognante, dove veder realizzare i suoi ambiziosi desideri ed accogliere al contempo identità di grande spessore. Si può ricordare fra questi la meravigliosa attrice Elizabeth Taylor come l’immensità del poliedrico artista Andy Warhol.