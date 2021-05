Ilary Blasi è un disastro, ora è il momento della verità

Chi ha vinto la gara di share Venerdì 14 maggio? Ilary Blasi avrà tenuto testa a Carlo Conti? Ecco i dati degli ascolti

Manca sempre meno alla finale dell’Isola dei famosi e i concorrenti si stanno preparando per arrivare pronti al grande evento. Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del reality e le sorprese non sono mancate. Eliminazioni, sfide e colpi di scena hanno dato vita ad una serata all’insegna del divertimento.

Ilary Blasi e i suoi opinionisti saranno riusciti a vincere la gara di share e a superare Carlo Conti alla guida di Top Dieci su Rai 1? Non ci resta che scoprire quali sono i dati di ascolti del 14 maggio.

Ascolti: chi ha vinto?

Ecco chi si è aggiudicato il primo posto nella serata di ieri, venerdì 14 maggio 2021.

Rai1: Top Dieci ha conquistato 3.270.000 spettatori pari al 15.5% di share.

Canale5: L’Isola dei Famosi ha intrattenuto 2.796.000 spettatori con uno share del 16.7%.

Rai2: N.C.I.S. ha interessato 1.373.000 spettatori, 5.4% di share, mentre Blue Bloods 1.120.000 spettatori, 4.8% di share.

Italia1: Io vi troverò ha raccolto 1.753.000 spettatori con il 7.3% di share.

Rai3: Lontano lontano è seguito da 1.323.000 spettatori con il 5.4% di share.

Rete4: l’ultimo appuntamento con Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.648.000 spettatori, 9% di share.

La7: Propaganda Live ha registrato 1.003.000 spettatori con il 5.8%.

Tv8: Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo segna 302.000 spettatori con l’1.4%.

Nove: Fratelli di Crozza è seguito da 1.243.000 spettatori con il 5.1% di share.

Questa sera su Canale 5 ci sarà la finalissima di Amici di Maria De Filippi, gli alunni e gli insegnanti si stanno preparando per regalare uno spettacolo senza precedenti. Su Rai 1 invece andrà in onda Io non mi arrendo.