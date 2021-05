“Isola dei Famosi”, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi dure sullo show. Le due influencer non hanno digerito la puntata che è andata in onda ieri sera

L’Isola dei Famosi si sta avvicinando alla fine e, com’è giusto che sia, i parenti dei concorrenti da casa stanno cominciando a protestare contro le cose “sbagliate” che stanno vedendo nel corso delle puntate. Ad esempio, Cecilia Rodriguez, è rimasta stupita per la nomination del compagno che dovrà sfidarsi al televoto con Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli. A provocare il suo fastidio, è stato il modo in cui i concorrenti hanno nominato il suo fidanzato.

Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi si scagliano contro lo show

“Penso che sia stata una puntata abbastanza ingiusta, perché non si è mai visto un leader che va in nomination” ha sbottato. “A questo punto se fossi stata un di loro non avrei fatto la prova, perché voglio dire uno spende tutto queste energie e poi finisce in nomination?”. Giulia Salemi, invece, ha protestato contro l’esistenza delle altre isole che impediscono ai concorrenti eliminati dal pubblico di andare via. “Momento critica. Cosa fate votare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce?”.

Infatti, Beatrice Marchetti e Francesca Lodo erano state eliminate dal gioco e ora stanno continuando la loro esperienza su una seconda isola. Gli altri concorrenti non lo sanno ancora ma riceveranno una bella sorpresa tra poche settimane. Come reagiranno quando le vedranno ritornare? Questo è tutto da scoprire.