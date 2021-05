“Isola dei Famosi 2021” per Maurizio Costanzo è un flop: ecco il perché

Maurizio Costanzo si è scagliato contro un noto reality. Schietto e sincero come al suo solito punta il dito contro L’Isola dei Famosi.

Duro commento da parte di Maurizio Costanzo. Questa volta il famoso conduttore e giornalista si è scagliato contro un noto reality. Sovente commenta programmi e personaggi dello spettacolo. Seguitissimo da anni, Costanzo si è sempre distinto per la sua schiettezza.

Proprio questo lato del suo carattere ha conquistato il grande pubblico. Diretto e conciso, ha svelato il suo punto di vista sull’Isola dei Famosi, quest’anno condotta da Ilary Blasi.

Paragonandola al Grande Fratello Vip, non ha speso un giudizio positivo sulla trasmissione. In particolare non ha apprezzato la scelta dei concorrenti.

Maurizio Costanzo, punto il dito contro L’Isola dei Famosi 2021

Costanzo si è pronunciato in merito all’Isola dei Famosi 2021. La prima edizione condotta dalla Blasi, non ha raccolto il suo parere positivo.

“I reality? Grande Fratello è andato bene, l’Isola dei Famosi no: se devo vedere uno sconosciuto che non si sa tuffare vado a Ostia. I più famosi sono la Blasi, la Zanicchi, la Lamborghini e Zorzi che sono tutti sulla terra ferma”, il commento del conduttore.

Tuttavia nessuna critica rivolta a Ilary. In merito al Grande Fratello Vip invece ha apprezzato l’ultima edizione e i suoi concorrenti.

“Il GF aveva personaggi dentro come Zorzi, Pretelli, Oppini che sono venuti fuori. I reality hanno senso se ci metti dentro cose“, le parole di Maurizio.

Poi Costanzo si è pronunciato in merito al caso Fedez Rai. In particolare ha detto la sua sulla reazione dura di Pippo Baudo contro il rapper: “Mi spiace per Pippo ma non avrei chiuso il microfono a Fedez”.