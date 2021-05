Sara Croce con la sua nuova foto su Instagram manda in confusione i follower. Di schiena ci regala uno scatto da batticuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Lei è una delle ragazze più amate e desiderate del momento. È diventata un’icona nel mondo della moda, dei social con un seguito da invidia che sfiora il milione di followers su Instagram. Parliamo di Sara Croce, la Bonas di “Avanti un altro” che dopo una pausa di un anno, è tornata nella stagione 2021 nel game show di canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Giovanissima ma già con una carriera di rispetto. Quarta classificata a Miss Italia 2017 e da qui una serie di ruoli che l’hanno incoronata di certo regina di bellezza e sensualità: Madre Natura in “Ciao Darwin 8” prima e poi quello di Bonas di “Avanti un Altro”.

Tutto questo era quello che Sara sognava fin da piccola. Lo ha confessato lei in una recente intervista. “Ho sempre voluto fare la modella, ho realizzato il mio sogno perché la mia più grande passione ora è il mio lavoro” ha ammesso, spiegando che tutto per lei è iniziato con il ruolo di Madre Natura. Durante la prima sua apparizione il suo profilo è schizzato a 200 mila follower, da lì in poi un continuo crescendo.

Sara Croce, la FOTO al mare è da batticuore