Le Donatella, la FOTO commovente di una dolcezza estrema

Giulia Provvedi ha condiviso sul suo profilo instagram in comune con la sorella, una foto che riempie il cuore

L’influencer Giulia Provvedi ha condiviso su instagram una foto tenerissima sulla spiaggia con il braccio la sua nipotina, riempie il cuore d’amore. Nella didascalia ha scritto:”C’è chi ha bisogno di un sacco di cose per essere felice, a me basti tu. Ti amo da morire cuore della zia”. La Provvedi è una zia amorevole e molto presente per la sua nipotina, gioca e scherza con lei tutto il giorno oltre che coccolarla. In pratica la sta crescendo insieme alla sorella Silvia che è la mamma.

Le Donatella sono un duo dinamico e imperdibile

Le due gemelle insieme sono pazzesche, fanno ridere e trasmettono tanto amore insieme anche alla bimba si Silvia. Giulia da consigli ai followers che fanno domande sulle relazioni e l’amore, dal momento che lei è single e in cerca di fidanzato. Le followers chiedono a Giulia come comportarsi con alcuni ragazzi e situazioni amorose. Lei ha sempre una risposta per tutti e risponde anche in modo divertente. Silvia invece è meno presente ma quando registra le stories parla di prodotti, di futuro e della bimba. Insieme sono pazzesche. Hanno appena avviato un brand di bikini Fivesenses, hanno girato uno shooting sensuale dove appaiono splendide. Entrambe sono sole al momento, il compagno di Silvia è in carcere per scontare la pena per alcuni reati commessi non ha nemmeno più visto sua figlia da quando è nata.

Giulia invece si è lasciata definitivamente con il suo ex Pierpaolo Gollini, calciatore dell’Atalanta. I due giù in precedenza avevano avuto problemi e a quanto pare lui l’avrebbe tradita diverse volte. Anche quando la cantante di trovava nella casa del Grande Fratello Vip, Gollini era stato avvistato con un’altra. Tuttavia alla sua uscita dal reality avevano chiarito. Hanno trascorso la prima quarantena insieme nella loro casa, ma non andavano d’accordo e c’erano diverse problematiche. Lei ne parla anche in modo divertente nelle stories, lo nomina e tagga in memoria dei vecchi tempi.

Ha infatti ricordato un aneddoto di quando una sera in discoteca una ragazza si è infilata nel loro privè per provarci con Gollini, nonostante ci fosse Giulia lì insieme a lui. La giovano ora vorrebbe ricominciare con un’altro ragazzo, ma si lamenta che con il covid è difficili incontrarsi.