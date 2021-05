La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 14 maggio. L’accusato, 15 anni, è stato arrestato dalla polizia.

Una nuova tragedia ha colpito la Valle della Marna, dipartimento a nord della Francia, nella regione dell’Île-de-France. L’episodio di violenza è avvenuto questo venerdì 14 maggio, allo scoppio di una rissa tra bande adolescenziali. Vittima dello scontro è una ragazza di 17 anni, accoltellata a morte a Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), comune francese di circa 58 000 abitanti. Nelle fonti ufficiali della gendarmeria locale si legge che il presunto aggressore, soli 15 anni, è stato prelevato dalla polizia dalla casa della madre.

Il movente dell’omicidio e l’arresto del 15enne

Il drammatico evento si è consumato nel pomeriggio di venerdì (14 maggio) nel quartiere Pierre e Marie Curie, intorno alle 16:40. Secondo quanto riportano le fonti ufficiali, la causa dell’omicidio risiederebbe in una lite sul web. Dal virtuale, la rivalità si sarebbe estesa alla realtà, concretizzandosi in un tragico scontro culminato in tragedia. La notizia trova conferma anche da Philippe Bouyssou: nella dichiarazione, il sindaco di Ivry-sur Seine etichetta il movente come “forma di molestia iniziata sui social networks”.

Il presunto colpevole, descritto come “di nazionalità africana e nato nel 2006″, è stato arrestato a casa di sua madre a Massy, nella violenta Essonne. Nata nel 2003, Marjorie, “è morta intorno alle ore 17:00.” I media locali precisano che la vittima ha ricevuto più coltellate, di cui almeno una fatale al cuore. I documenti ufficiali spiegano che l’intenzione originaria della ragazza era chiarire la tensione con l’accusato poiché questi aveva in precedenza “aggredito pesantemente la sorella minore della ragazza sui social networks“. L’alto funzionario esprime profondo dispiacere per la scomparsa della giovane: “Sono profondamente triste e scioccato.” “Mia sorella non era una delinquente, era intervenuta solo per difendere la mia sorellina”: ha confessato disperata Cynthia, 33 anni, sorella maggiore di Marjorie.

La procura di Créteil ha annunciato l’avvio alle indagini per ulteriori accertamenti.

Fonte Le Figaro