Luisa Ranieri braccia conserte e sguardo magnetico, bellissima-FOTO

L’attrice Luisa Ranieri ha condiviso una foto che lascia senza parole, è bellissima e affascinante il suo sguardo ti cattura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Ranieri (@luisaranieriofficial)

Luisa Ranieri è splendida su instagram ha condiviso una foto dove guarda fissa in camera con uno sguardo magnetico e le braccia conserte. Ti conquista con quello sguardo e il viso. Appaiono tantissimi commenti da parte degli utenti:”Mamma mia se sei bella. Di una bellezza che sa di tanto..Emozioni carattere sensibilità intelligenza”, “Ci siamo incrociate spesso in centro a Roma, ogni volta la riconosco solo dallo sguardo così profondo! Ed è sempre acqua e sapone di una bellezza straordinaria”.

Luisa Ranieri e la dolce foto con i suoi bambini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Ranieri (@luisaranieriofficial)

L’attrice Luisa Ranieri ha condiviso una foto per la festa della mamma, è insieme ai suoi due figli su una barca e sono felici. Ha scritto poi nella didascalia:“A tutte le mamme auguri”. L’attrice ha condiviso anche una foto tenerissima del marito con la loro bambina faccia a faccia in occasione questa volta della festa del papà. E ha scritto queste parole:”Evviva i papà amorevoli che non smettono mai di tenere per mano i loro piccoli”. Appare il commento di Rocio Morales, la compagna di Raoul Bova che scrive:“Che foto meravigliosa Luisa! Auguri ai papà”. La Ranieri è una mamma, donna, moglie e attrice meravigliosa. In tutto eccelle. Inoltre è anche la testimonial di un noto marchio d’integratori e cosmetici Swisse.

Ha condiviso un video in cui appare raggiante con questi prodotti. Ha scritto nella didascalia:”Da qualche anno sono Ambassador della linea Beauty di Swisse Italia gli integratori alleati della mia bellezza che sono parte della mia routine quotidiana. Una buona abitudine che mi fa sentire forte e sicura. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano”. Su instagram la Ranieri condivide momenti della sua vita tra famiglia e lavoro e support il marito in maniera esemplare. Per l‘ultima puntata di Montalbano ha condiviso una foto del marito sul set e ha scritto:“Stasera io, ma pure la mia Lolita, saremo davanti alla tv a fare il tifo per Salvo Montalbano e per te, come sempre!!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Ranieri (@luisaranieriofficial)

Quest’ultimo episodio che hai girato senza Alberto è stato doloroso ma anche bello e pieno d’amore. Nella difficoltà, si dice, si da il massimo e tu per Alberto, i tuoi compagni di lavoro e per tutta la sua storica troupe lo hai fatto! Hai dato tutto!! Le tue donne sono fiere di te!!”. Un messaggio bellissimo che la Ranieri ha voluto scrivere a suo marito.