Mara Venier: quanti ex ha avuto? La sua rivelazione:” Non è stato facile”

Mara Venier ospite a La vita in diretta ha raccontato a cuore aperto alcune esperienze a Matano e in particolare il rapporto con gli ex

Nella puntata di Venerdì 14 maggio di La vita in diretta, Mara Venier è stata una degli ospiti del programma pomeridiano e insieme al conduttore Alberto Matano ha ripercorso alcune tappe della sua vita privata e professionale. Per la zia d’Italia non è sempre stato tutto rosa e fiori, anzi molte volte ha dovuto combattere con la depressione e altri problemi sentimentali.

Oggi a distanza di anni rivela al pubblico italiano i suoi lati peggiori, senza vergona e consapevole di quello che la vita le ha regalato nel bene e nel male.

Mara Venier e gli ex: il racconto inedito

Oltre ad essere la regina delle conduttrici, Mara Venier è anche moglie, mamma e nonna. La vita molte volte l’ha messa alla prova ma lei ha sempre saputo come affrontare le sfide che le sono capitate lungo il cammino. Oggi è felicemente sposata con Nicola Carraro, l’uomo della sua vita, ma cosa pensa degli ex?

“Con gli altri compagni non è stato facile, ho sofferto molto, quindi forse mi meritavo un amore così grande – afferma – Nicola è l’amore vero della mia vita, devo essere onesta con le altre persone, a parte Jerry Calà che è una persona buonissima ed è diventato un amore diverso, un fratello”.

Per lei è un momento magico, il successo è solido e si è anche cimentata nella scrittura. Ha appena pubblicato il suo primo libro intitolato Mamma ti ricordi di me? E’ il racconto della malattia di Alzheimer che colpì la madre tanto da non farle riconoscere più sua figlia.