Mara Venier ha condiviso una foto con persone speciali, spettacolo-FOTO

La fantastica zia Mara ha condiviso una foto con altre persone molto speciali, il selfie ha avuto molto successo

Mara Venier ha condiviso una foto con i colleghi di Vita in diretta, e tutti sorridono felici e contenti. Zia Mara appare sono con un lato del viso perché ha scattato lei il selfie, ma è fantastica lo stesso. I mi piace sono tantissimi, più di 40.000 e anche i commenti sono numerosi. Uno dei protagonisti della foto commenta con un cuore, si tratta di Alberto Matano. In molti scrivono:”Zia Mara sei un mito”, “Grande Mara ciao”.

Mara Venier è amata da tutti

La Venier ha l’appoggio di tutto il pubblico e della gente in generale, è molto amata e apprezzata. Ha battuto diverse volte con lo share, anche la rivale su canale 5, Barbara D’Urso. Le due regine della domenica, una sulla Rai e l’altra su Mediaset. La Venier ha un approccio più da zia dolce e amorevole che lascia spazio ai suoi ospiti. La D’Urso invece è più ingombrante e protagonista del suo show. Tutti vogliono bene alla zia Mara, sa come arrivare al cuore delle persone. Recentemente ha condiviso una foto con sua madre che è scomparsa e ha scritto delle parole dolcissime.

“Mammina mia, mi manchi sempre di più…ma tanto quando ti penso mi manca il respiro…sai ti ho dedicato un libro perché tu sei stata una grande mamma…io continuo a fare domenica in, Giulio ha 18 anni e sta per prendere la patente, Paolo e Valentina hanno avuto Claudietto che è la gioia assoluta. Lisa ancora non si è sposata con Pier (lo faranno presto chissà) Nicola è sempre vicino a tutti noi..avevi ragione sono stata fortunata ad incontrarlo….mammina mia manchi a tutti noi”. L’occasione per queste belle parole era la festa della mamma e in una giornata così, la Venier ha voluto ricordare la sua. Ha scritto anche un libro per sua mamma, s’intitola “Mamma ti ricordi di me?”.

Il libro parla del rapporto della Venier con sua madre sin da quando era piccola, fino al momento in cui si è ammalata di Alzheimer e non riconosceva più a figlia. Un libro di dolore ma terapeutico. Per la Venier la famiglia è tutto, adora il suo nipotino più di ogni altra cosa. Condivide tanti video e foto con lui mentre giocano insieme e scrive:”Con i nostri nipoti si ritorna bambini”.