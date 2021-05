Il giornalista Maurizio Costanzo decide di partire dal passato e rivelare un particolare che rappresenta la diversità di suo figlio Gabriele.

Il celebre giornalista ed autore televisivo, Maurizio Costanzo, ha deciso di sciogliere alcuni nodi riguardanti il suo passato attraverso il suo intervento accolto in una recente intervista. Parlando del figlio Gabriele Costanzo, Maurizio si concentrerà al contempo sui dettagli della scelta intrapresa anni fa assieme alla moglie, la nota conduttrice Mediaset Maria De Filippi. In tal modo i suoi pensieri prenderanno man mano vita fino a svelare infine la sua verità a tal proposito. Costanzo e Maria hanno coronato il loro futuro di coppia nel 1995. Unendosi nella promessa del matrimonio dopo essersi conosciuti, pochi anni prima e per volere del caso, in uno studio televisivo. Maurizio però era già stato sposato in passato. E dalle suddette unioni nacquero Saverio e Camilla. Poi però, seppur diversamente, fu il turno di Gabriele. Leggi anche —>>> Tommaso Zorzi al Punto Z rivela: “Non sono fidanzato, ma…”

Maurizio Costanzo su Gabriele: i dettagli di una latente diversità

Dunque nonostante Maurizio fosse già padre naturale, ed adesso nonno di quattro meravigliosi nipoti, all’epoca la scelta di adottare un figlio con Maria fu sicuramente dettata dal puro istinto, pur riservando al suo interno un nascente saggezza. Entrambi non sapevano come avrebbero gestito la nuova situazione familiare, e sommersi da alcuni dubbi e preoccupazioni, non vissero del tutto serenamente i periodi a ridosso con l’adozione.

Poi, con il passare dei primi mesi, l’arrivo di Gabriele nelle loro vite spiazzò entrambi. Ed è lo stesso conduttore a svelarne il motivo con assoluta nonchalance e sincerità. Entrato in casa dei conduttori poco più durante la sua pre adolescenza, oggi Gabriele ha ventinove anni e collabora felicemente in ambito lavorativo con la madre. Motivo per cui, Costanzo, non può nascondere la sua gioia e fierezza nei riguardi della loro unione ormai a quanto pare inscindibile. “Sono unitissimi”, ha confermato alla stampa il conduttore.

Secondo la sua visione dei fatti pare che il figlio adottivo abbia ben che rafforzato il suo già “profondissimo rapporto con Maria“. “All’inizio è una paternità diversa“, sentenzia Costanzo ma “poi diventa uguale a quella naturale. Ritengo il suo arrivo un miracolo”. Maurizio non fa alcuna fatica a ricordare i dettagli di quei primi periodi con Gabriele in casa, come della prima volta che lui lo chiamò “papà“.