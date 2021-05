Rosalinda Cannavò annuncia: “Quasi tre..” e il web impazza

Procede a gonfie vele la love story tra l’attrice siciliana e il figlio dell’ex portiere della Nazionale e lei fa un annuncio inaspettato ai suoi fans.

Adua Del Vesco è uno dei personaggi più apprezzati dell’ultimo Grande Fratello Vip, esperienza dove si è fatta conoscere mostrando le sue fragilità e svelando i misteri del suo passato.

Ha deciso di mettersi a nudo e di cambiare la sua vita, lasciando il suo fidanzato storico nonché il suo nome d’arte per ricominciare tutto daccapo.

All’età di 28 anni, nella Casa del GF Vip, ha conosciuto il ragazzo che le ha dato la forza di ripartire. Questo è Andrea Zenga, il figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale che anche lui, grazie alla sua esperienza all’interno del reality show, è riuscito a ricucire il rapporto travagliato con suo padre.

Rosalinda e l’annuncio inatteso

A lasciare di stucco i fans è una delle ultime IG Stories della bella siciliana dove in macchina con il suo Andrea si mostra radiosa e dice al suo amato: “Quanto sei bello!”, lui in visibile imbarazzo sorride ma ciò che cattura l’attenzione è una scritta messa da Adua, in basso: “Quasi tre…”.

Al che i Zengavò sono letteralmente impazziti di gioia e hanno iniziato a inondare di commenti la coppia credendo si trattasse dell’annuncio di un’inattesa gravidanza.

Rosalinda però nelle Stories successiva ha precisato: “Ragazzi, quasi tre…MESI!”, chiarendo che non è in dolce attesa ma semplicemente voleva coinvolgere i suoi followers che a breve saranno tre mesi che Rosalinda e Andrea sono una coppia.