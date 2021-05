Rosalinda Celentano. “A 52 anni sei ancora Vergine?” Lei risponde così

Rosalinda Celentano. La figlia del Molleggiato è stata tra le prime ospiti della nuova stagione di Belve su Rai Due. Ha raccontato dettagli molto intimi della sua sfera privata

E’ partita ieri la prima puntata della quarta edizione del programma Belve, ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda in seconda serata (dalle 22.55) su Rai 2.

In dieci episodi, vedremo sfilare davanti alla presentatrice une serie di volti noti (prettamente femminili) che si racconteranno in interviste intime, personali, graffianti, rispondendo a domande spesso irriverenti. Mettersi a nudo senza maschere e svelarsi al pubblico nella propria verità: questo è lo scopo del format.

Le prima ospiti sono state due donne molto conosciute, di una sensibilità estrema ma apprezzate per il loro coraggio e umanità. Una di loro è la cantante Arisa, dotata di una voce straordinaria ma divenuta novella icona del body positive. Per prima è toccato a Rosalinda Celentano, artista a tutto tondo: anche lei cantante ma anche attrice e pittrice. E’ stata tra gli ultimi concorrenti del programma Ballando con Le Stelle in cui ha espresso anche lei sue doti di provetta danzatrice. Le domande della Fagnani hanno affrontato argomenti molto delicati. Cosa ha risposto la figlia del Molleggiato?

Rosalinda Celentano: la confessione privata a Belve

Ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, senza mezzi termini, Rosalinda Celentano è stata investita da una domanda estremamente personale. La presentatrice Francesca Fagnani le ha, infatti, chiesto: “Per anni ha visssuto amori asessuati e desiderava un mondo senza sesso. Quando lei aveva 40 anni ha detto di essere ancora vergine. Le chiedo se ci sono novità”.

La figlia del Molleggiato, abbastanza imbarazzata, ha preso un po’ di tempo rispondendo: “Se ci sono novità adesso? Io credo di sì. Ma fisicamente? Vuoi sapere se io fisicamente ho la muraglia cinese. Io anche con me stessa faccio fatica. Fisicamente si, di testa sono una cortigiana, nel senso più nobile. È questo che vuoi sapere, no?”.

Francesca Fagnani tocca un altro argomento delicatissimo, quello che riguarda la salute della famosa attrice e ha chiesto: “Lei è stata colpita da un tumore. Le sono state asportate le ovaie e l’utero; sipotevano ricostruire ma ha scelto di no. Come mai?”

“Per me è stata una liberazione pazzesca” – ha detto la Celentano. “Cose finte mi danno fastidio. Adesso io volo”.