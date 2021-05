Sanremo 2022, le conferme che non ti aspetti: nomi di presentatori mai sentiti

Sanremo 2022, il pubblico e i telespettatori sono in estasi: nomi di presentatori mai sentiti.

Il Festival di Sanremo è sicuramente uno degli eventi più attesi dagli italiani. La kermesse musicale è un vero e proprio show: non gareggiano soltanto i cantanti con brani inediti, ma ci sono spesso ospiti strepitosi, comici talentuosi e gag divertentissime. Sanremo 2021 non è stato propriamente un successo: la pandemia di coronavirus ha avuto i suoi effetti anche sul Festival della Canzone italiana.

Nonostante ciò, il pubblico e i telespettatori attendono con grande trepidazione la prossima edizione 2022. Manca davvero tanto, ma una cosa è certa: Amadeus in conferenza stampa annunciò la sua rinuncia ad una terza edizione consecutiva nelle vesti di presentatore e direttore artistico. In molti si interrogano sul futuro: chi prenderà il suo posto?

Sanremo 2022, nomi nuovi per la conduzione del Festival

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la Rai starebbe cercando di riportare al timone del Festival di Sanremo Amadeus. Quest’ultimo, in occasione di una conferenza stampa nel corso dell’ultima edizione, rivelò il suo addio. Come ovvio che sia, i nomi che circolano in queste ore sono tantissimi.

Anche il duo comico formato da Pio e Amedeo è stato accostato al Festival della Canzone Italiana. La coppia sta avendo un grandissimo successo e il nuovo format da loro presentato su Canale 5 ‘Felicissima Sera’ sta conquistando numeri davvero clamorosi, con picchi di share altissimi. I due pugliesi non direbbero di no ad eventuale chiamata. “Il Festival di Sanremo? Lo facciamo solo se con noi c’è Maria De Filippi, hanno spiegato alla stampa rispondendo ad alcune domande.

Anche la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, ha rivelato che il nativo di Ravenna non ci sarà per la prossima edizione. La Rai, in realtà, ha già avviato le trattative. Si attendono aggiornamenti.