Schianto frontale contro un tir, muoiono due amici

La tragedia è avvenuta a Savignano, un’auto si è scontrata con un tir, due amici morti, una terza in ospedale in gravi condizioni.

Due amici sono morti durante uno scontro frontale tra auto e tir, una terza persona, una ragazza di 19 anni è in ospedale in gravissime condizioni all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

L’incidente è avvenuto ieri 14 maggio 2021 in serata a Savignano in provincia di Cuneo, a rimanere mortalmente ferito nell’impatto sono stati Alberto Mercurio, 23enne di Valgrana e Deni Bellucci, 18enne di Racconigi.

Una tragedia che ha spazzato via giovani vite, non ci sono parole

A perdere la vita nel violento scontro avvenuto ieri sera a Savignano (Cuneo) sono due ragazzi, il 18enne Deni Bellucci ed il 23enne Alberto Mercurio. Per i due amici non c’è stato nulla da fare, una terza persona che viaggiava con loro, una ragazza di 19 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

La vettura stava percorrendo la strada Santa Scolastica (una strada provinciale che collega Savigliano a Villafalletto), mentre viaggiava si è scontrata frontalmente con un tir Scania che procedeva in direzione opposta.

L’autista del tir è un 29enne italiano di Busca rimasto illeso nonostante il forte impatto, il mezzo di svariate tonnellate si è ribaltato ed è rimasto coricato di fianco.

A prestare i primi soccorsi sono stati il 118, i vigili del fuoco occupati a tirare i corpi dalle macerie e i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda.

Non ci sono parole per descrivere il dolore e la disperazione delle famiglie distrutte, una terza è con il fiato sospeso, le prossime ore saranno cruciali per la ragazza di 19 anni ricoverata in gravi condizioni dopo il violento impatto.