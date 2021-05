“Sempre più bella” Paola Barale fa fuori tutte – VIDEO

“Sempre più bella” qualcuno scrive carinamente a Paola Barale sui social e in effetti l’ultimo video è un elogio alla sua bellezza evergreen.

Ne abbiamo parlato giorni fa, a ridosso della finale di “Name That Tune – indovina la canzone” il quiz di successo in onda su TV8 concluso proprio lo scorso mercoledì. Tra i concorrenti a disputare la finale vi era proprio lei, Paola Barale, la showgirl che ha offerto il suo contributo per regalare una serata all’insegna del divertimento.

In questo scatto la vede insieme ad un folle ed energico Enrico Papi, calato perfettamente nella conduzione del quiz – erede (come avevamo già rilevato) del mitico Sarabanda – durante la finale dove si vede già dallo sguardo che si ricambiano un’intesa notevole.

Paola Barale è un personaggio sempre attivo, vulcanica e la sua schiettezza piace sempre. Poco fa ha pubblicato un video nel quale svela un ulteriore progetto a cui prende parte. Bellissima è dire poco.

Paola Barale, in VIDEO è semplicemente iconica

