Si chiama Lorenzo ed è figlio di un noto conduttore: lo riconoscete? FOTO

Lorenzo, questo bel giovane è un figlio d’arte: suo padre è un noto conduttore, attivissimo in radio.

Anche oggi un bel giovane: Lorenzo è figlio di un noto conduttore. Dalla foto è possibile scorgere alcuni lineamenti del viso che fanno venire in mente il padre. Nato nel 1998, ma nonostante la giovane età sa cosa vuole fare da grande: vivere di musica.

Basta guardare il suo profilo Instagram per rendersi conto delle capacità del 23enne, frontman del gruppo TOB – The Old Blossom che propone rock. Presenti su Spotify, la band mostra di avere del talento. Ovviamente ne è orgoglioso il padre che ha a che fare con la musica. Il conduttore ha mosso infatti i primi passi in Rai proponendo un programma musicale nei rimpianti anni ’90 dal titolo “Furore”.

Quindi avete capito di chi è figlio Lorenzo? Per la conferma guardate sotto.

Lorenzo, ecco chi è il padre: il nome

Lorenzo è figlio di Alessandro Greco e Beatrice Bocci. Il conduttore originario di Taranto oggi 49enne è anche – come noto – un affermato conduttore radiofonico collaborando con RTL 102.5 a fianco di Charlie Gnocchi nella conduzione di “No problem w l’Italia”. Una lunga carriera quella di Alessandro che inizia in tv – come già anticipato – a soli 25 anni quando gli venne affidata la conduzione di “Furore” nel 1997.

Una passione quella della musica che Lorenzo ha ereditato dal padre. Alessandro – da perfetto genitore – sprona ed incoraggia il figlio tanto da condividere sui social i brani o gli articoli dedicati al giovane ed alla sua band. Lorenzo inoltre, merito della sua presenza fisica notevole, vanta collaborazioni con un’agenzia di moda ma la musica rimane il suo primo amore.

Nonostante sia super ambito dalle ragazze, su Facebook Lorenzo si dichiara Single.