Silvia Toffanin si scontra con la modella transgender: scoppia la bufera. Stiamo parlando di Lea T, tutto è cominciato dopo la registrazione della sua intervista

Scoppia il caos a Verissimo a causa dell’intervista che ha rilasciato Lea T. La modella, ospite nel programma di Silvia Toffanin, ha raccontato la sua storia, il suo percorso da trasgender e il modo in cui ha affrontato tutto nel corso degli anni. Un racconto molto bello, vero e a cuore aperto, infatti Silvia non si aspettava che all’improvviso la modella potesse voltarle le spalle in questo modo. Oggi, cominciando la puntata, ha raccontato quello che è accaduto.

Lea T, le accuse a Verissimo, Silvia Toffanin e alla Mediaset: la risposta della conduttrice

Lea T accusa #Verissimo di “censura” e “discriminazione “ perché non hanno mandato in onda la sua intervista. Ecco la replica di Silvia. MEDIASET NON CENSURA NESSUNO E MANCO DISCRIMINA. E comunque l’intervista va in onda SENZA CENSURA. pic.twitter.com/P92ZGBg9Hb — So.Cucu Alberto😜💕🎶 (@ilbreano) May 15, 2021

Lea T, infatti, quando ha visto che è andata in onda l’intervista rilasciata da Giorgia Meloni qualche settimana fa, ha pubblicato un lungo post su Instagram dove si è rivolta contro la Mediaset e lo stesso programma che l’ha ospitata per l’intervista, accusando di censura e di discriminazioni. Silvia, dopo aver letto il suo post, ha spiegato quello che è successo e ci ha tenuto a sottolineare che Verissimo è un programma che non mette mai in atto nessun tipo di discriminazioni, che hanno sempre invitato qualsiasi tipo di persona e hanno sempre dato voce a tutti.

Silvia, dopo questo breve intro, ha mandato in onda l’intervista di Lea T perché è un racconto molto toccante. Intanto il web si è diviso: c’è chi da ragione alla conduttrice e chi da ragione alla modella. Voi? Da che parte state?