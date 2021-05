Sonia Lorenzini ha postato una fotografia meravigliosa sui social network: la 32enne ha piazzato il suo décolleté da paura in primissimo piano.

Sonia Lorenzini è una modella e influencer di assoluto livello: la nativa di Mantova ha numeri di tutto rispetto su Instagram e il suo account vanta 978mila followers. La classe 1989 ha preso parte a ‘Uomini e Donne’ prima in qualità di corteggiatrice e poi come tronista. La bella 32enne ha preso parte anche all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, venendo eliminata con il televoto il 28 dicembre.

Sonia ama postare scatti infuocati in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e il suo fisico da urlo. Le curve della modella fanno letteralmente sognare: il suo lato A è decisamente esplosivo. La mantovana, poco fa, ha condiviso una fotografia in cui sfodera una scollatura decisamente generosa.

Sonia Lorenzini, la maglia scende troppo: che davanzale!

