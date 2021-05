“Sei speciale” Fatima Trotta immersa nella natura è uno spettacolo – FOTO

Fatima Trotta immersa nella natura è uno spettacolo. La foto ha colpito tutti, qualcuno infatti le scrive: “Tu sei speciale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚 (@fatimatrottaofficial)

Bellissima come sempre Fatima Trotta, la conduttrice negli anni si è affermata nel mondo della televisione dimostrando di avere un carisma che la rende molto apprezzata. Ma Fatima è anche una bellissima ragazza e questo lo si nota subito. Ad esempio in questa foto che ha postato pochi giorni fa i fans sono andati in delirio in quanto la versione in costume non passa certamente inosservata.

Un bikini floreale composto da slip e fascia rigida che accentua il fisico super asciutto, a prova di “seduta”: l’addome scolpito è infatti un piacere per gli occhi. Fatima sul post parla di luce ed il cambiamento di angolazione ma i fans sono colpiti dalla sua presenza tanto da omaggiarla con teneri parole. Poco fa invece ha cambiato scenario, immersa sempre nella natura ma stavolta floreale ed è un incanto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici. I motivi sconcertanti

Fatima Trotta immersa nella natura: puro spettacolo

Per saperne di più, vai su Successivo