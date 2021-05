Spiazzanti ultime novità sul ritrovamento del giovane scomparso

Sono spiazzanti le ultime novità sul ritrovamento del giovane scomparso a Como: le autorità riportano tutto alla famiglia.

La famiglia del giovane trentacinquenne scomparso lo scorso 25 aprile a poche ore dalle prove per le sue nozze in provincia di Verese, Riccardo Giuliani, ha ricevuto nelle ultime ore alcune spiazzanti novità da parte delle autorità locali. Le quali potrebbero dare prossimamente una svolta decisiva alle indagini per il suo ritrovamento. Come già aveva puntualizzato la trasmissione di “Chi L’ha Visto“, questa potrebbe finalmente essere la pista giusta per gli investigatori.

Leggi anche —>>> Tenta di dar fuoco alla compagna incinta. Arrestato per tentato omicidio

Riccardo Giuliani, le ultime spiazzanti novità sul ritrovamento del giovane scomparso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

Potrebbe interessarti anche —>>> Harry paragona la vita reale a Truman Show, confessione clamorosa

La scomparsa segna con precisione la località di Busto Arsizio, da lì in poi le tracce del giovane operaio manutentore sarebbero scomparsa nel nulla. In seguito però alla denuncia sporta dalla famiglia del ragazzo, il recente ritrovamento del suo giubbotto e del suo portafogli avrebbero fatto virare nell’immediatezza le ricerche con più precisione.

Guarda anche qui —>>> Maurizio Costanzo sul figlio Gabriele: la confessione su quella “diversità”

Nella giornata di ieri i documenti e la giacca di Riccardo sono stati identificati dalle Forze dell’Ordine nei pressi della città di Como, assieme al ritrovamento della sua stessa automobile. Si tratta di una Volkswagen bianca, modello Tiguan (EM309KE). Segnalata dal padre, alla caserma dei Carabinieri di Legnano, poco dopo la sua sparizione per tentare di individuarlo quanto prima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

E’ di tuo interesse anche —>>> Tommaso Zorzi sbotta contro Trash Italiano: lo sfogo dell’influencer – FOTO

Adesso le ricostruzioni attraverso i filmati delle videocamere posizionate lungo le strade che Riccardo avrebbe percorso prima di svanire hanno portato all’ultima scoperta. Pare che il giovane si sia diretto verso il capoluogo lombardo con la sua automobile per poi cambiare rotta e dirigersi a Como, dove è stata infine ritrovata.