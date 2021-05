La macabra scoperta risale a giovedì 13 maggio. Le autorità locali hanno già avviato un’indagine sulle cause della loro morte.

Mistero in India, dove questo giovedì sono stati rinvenuti 18 cadaveri appartenenti a un branco di elefanti. Siamo nella in una riserva naturale nel nord-est del paese. Secondo quanto riporta The Guardian, a fare il macabro rinvenimento è stato un membro del corpo forestale, accorso in cima a una collina il 13 maggio. La notizia è stata confermata all’Associated Press dalla guardia della fauna selvatica stessa: “gli elefanti sono stati trovati morti nella riserva forestaledi Kondali nello stato di Assam.” L’area protetta si trova nel distretto di Nagaon, 150 miglia a est di Guwahati.

Mistero sulla morte degli elefanti: fulmine o avvelenamento?

I funzionari forestali e il legislatore locale, Jitu Goswami, hanno riferito all’Agence France-Presse l’ipotesi prevalente: gli elefanti sarebbero morti a causa di un fulmine. Teoria del tutto negata dall’ambientalista Soumyadeep Datta. Sulla base delle immagini che circolano sui social media, la ricostruzione è altamente improbabile. L’attivista dell’associazione Nature’s Beckon indica pertanto l’avvelenamento quale causa più verosimile del decesso del branco.

Finora nessuna ipotesi è stata confermata. “È estremamente doloroso vedere gli elefanti morire in questo modo.” – ha confessato la guardia forestale ai giornalisti – “Ma dobbiamo aspettare il rapporto dell’autopsia per conoscere la causa esatta del loro decesso.” In merito, le autorità locali hanno avviato un’indagine, inviando sul posto specialisti e veterinari. In attesa dell’esame autoptico, il messaggio dell’attivista Datta è chiaro: “Se gli elefanti non sono morti per eventi naturali, il governo dovrà impegnarsi per garantire loro giustizia.”

L’India ospita attualmente quasi 30.000 pachidermi, circa il 60% della popolazione degli elefanti selvatici asiatici.

