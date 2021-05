Talk Show, Iva Zanicchi e la dichiarazione su Maria De Filippi che lascia senza parole. Stiamo parlando di due pilastri della televisione italiana, cos’è successo?

Iva Zanicchi è stata ospite di TV Talk, dove ha rilasciato diverse dichiarazioni che riguardano Maria De Filippi. Tutto è iniziato quando Riccardo Bocca ha mosso delle accuse pesanti sul nuovo programma di Lorella Boccia, dove è stata ospite proprio Iva. “Un programma brutto, con sciabolate di volgarità gratuite“. Nella seconda puntata, invece: “Inutile, inginocchiato a Maria De Filippi, con tutti i presenti riconducibili e lei impegnati ad osannarla“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Iva Zanicchi e le parole inaspettate sulla conduttrice Maria De Filippi

Maria De Filippi (screen video)TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Isola dei Famosi, un naufrago perde le staffe. A Playa Reunion è il caos

Iva Zanicchi non è riuscita a tacere e ha deciso di dire la sua riguardo quello che stava succedendo in studio. Tra il caos, ha espresso il suo pensiero riguardo la conduttrice della Mediaset: “Io stimo Maria, come tutti perché se non lo dici poi…” a questo punto è intervenuto Massimo Bernardini: “Insomma, è da contratto dirlo“. Iva, dopo questa risposta, ha continuato ad esternare il suo pensiero in merito: “A parte gli scherzi, la stimo ma non l’ho mai osannata, è una donna importante, famosa, di potere, ma non l’ho mai osannata“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Aka7even a Verissimo rompe il silenzio su Martina: “Cosa provo per lei oggi”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Maria è sicuramente la Regina della televisione, e senza ombra di dubbio della rete Mediaset. I suoi programmi sono seguitissimi e hanno raggiunto un successo importante nel corso degli anni che ha scatenato spesso invidia da parte dei suoi colleghi che non hanno raggiunto i suoi stessi traguardi.