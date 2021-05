Le due vittime sono decedute venerdì mattina (14 maggio), intorno alle ore 9:00. Vani i tentativi di rianimazione.

Ennesima tragedia sulla cima di una montagna. Questa volta è accaduto in Svizzera, nei Grigioni, nel cantone orientale più grande del Paese elvetico. La tragedia si è consumata la mattina di venerdì (14 maggio). I media locali precisano l’orario intorno alle ore 9:00, quando due alpinisti sono stati tragicamente travolti e uccisi da una valanga sulla vetta del Piz Russein a Sumvitg, comune di circa 1.200 abitanti nella regione Surselva.

Valanga dal Piz Russein: 2 vittime

Il gruppo, composto da tre scalatori, stava tentando di scalare la cima più alta delle Alpi Glaronesi e del Canton Glarona. Per due di loro non c’è stato nulla da fare: i rapporti della polizia del cantonale grigionese ha confermato il decesso dei due alpinisti per le gravi ferite riportate. Nei notiziari locali si legge che i tre escursionisti avevano appena lasciato la soglia del rifugio Planura (Planurahütte) per intraprendere il sentiero verso la vetta lungo il fianco sud-ovest.

Durante la scalata, un improvviso crollo di un blocco neve si rivelò mortale per due di loro. A un’altitudine di 3.100 metri, la valanga ha letteralmente inghiottito i due membri del gruppo, trascinandoli per oltre 1000 metri su un terreno roccioso e scosceso. Sul posto sono accorsi tre elicotteri, vani i tentativi di rianimazione: la coppia di escursionisti, 29 e 30 anni, è stata dichiarata morta sul posto dal personale medico. Illeso il terzo alpinista, prelevato dall’elisoccorso della guardia svizzera Rega.

La vetta del Piz Russein rappresenta l’apice del massiccio del Tödi. Il sentiero è vivamnete consigliato a escursionisti esperti a causa della presenza di tratti tecnici molto impegnativi.

Fonte Le Matin