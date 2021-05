A telecamere spente, gli scontri tra Gianni Speri e alcuni ex Uomini e Donne continuano ad accendere il gossip. Questa volta tutto è accaduto sui social.

Aria di tempesta a Uomini e Donne. In particolare a sollevare la polemica è stato un commento di Gianni Sperti. Il noto opinionista, da anni figura portante nel format, ha spiazzato tutti.

In particolare questa volta lo scontro tra Sperti e una ex concorrente del programma è avvenuto a telecamere spente. Tutto è accaduto sui social. Dopo una diretta su Instagram sono volate affermazioni inaspettate da parte di Gianni.

Le protagoniste della vicenda sono state le ex dame Veronica Ursida, Aurora Tropea, Maria Torna e Anna Tedesco. Le quattro hanno intrattenuto i fan con una live.

Durante la diretta da parte delle ex concorrenti del programma di Maria De Filippi, è volato il nome di Roberta di Padua. In particolare sono stati riportati aneddoti spiacevoli che l’hanno coinvolta. In primis Veronica ha raccontato come abbia investito lei e Aurora in un parcheggio all’epoca della loro partecipazione al trono over. Poi Aurora ha riportato l’episodio in merito a un litigio avvenuto dietro le quinte.

Infine tutte e quattro hanno svelato come Roberta avrebbe desiderato partecipare al prossimo Temptation Island.

Diretta sui social tra ex Uomini e donne, è scontro con Gianni Sperti

La diretta interessata di questi attacchi non ha reagito bene alle accuse. La Di Capua ha infatti pubblicato uno scatto al fianco del suo avvocato dando il messaggio di voler procedere legalmente. Alla diatriba ha preso parte anche Gianni Speri affermando:

“Continuate a taggarmi in una diretta e vi ringrazio per la premura, ma potete tranquillamente evitare, perché sono persone per le quali non provo stima e di conseguenza non mi interessa ciò che hanno da dire. Grazie”

Le parole hanno fatto indispettire Anna Tedesco che ha affermato come Gianni in realtà non apprezzi a suo avviso le donne.

“Anni che bullizza i partecipanti della trasmissione e l’abbiamo visto tutti”, il duro commento dell’ex concorrente.