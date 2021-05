E’ scontro tra l’ex naufraga Vera Gemma e la showgirl Cecilia Rodriguez. Tommaso Zorzi tenta di fare il mediatore tra le due. Ci riuscirà?

Dopo aver abbandonato la sua avventura in qualità di naufraga de “L’Isola dei Famosi“, l’attrice Vera Gemma ha fatto visita ai telespettatori nello studio televisivo dedicato alla trasmissione guidata da Ilari Blasi nella serata di ieri, 13 maggio. Sfoggiando un look da super star hollywoodiana, in una tuta sfavillante ed alquanto succinta, ha poi fatto coppia con il beniamino del reality, Tommaso Zorzi.

Una volta terminati i convenevoli però, Vera si è lanciata apertamente in uno scontro la sorellina della showgirl Belen, Cecilia Rodriguez.

Vera Gemma contro Cecilia Rodriguez: interviene Tommaso Zorzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17)

Secondo quanto espresso dall’attrice romana al giovane e noto opinionista Zorzi, pare che Cecilia abbia criticato Vera per in base al suo aspetto fisico. E dunque, con molta probabilità, l’ex naufraga avrebbe optato per un outfit del tutto particolare, ed in occasione di un’inimmaginabile rivalsa, per lo svolgersi della diretta.

Dopo aver espresso le sue preferenze in fatto di gioco durante la puntata, e preferendo fra il resto dei sopravvissuti sulle spiagge delle Honduras, l’ex sciatrice, Isolde Kostner, l’attrice sentenzierà il suo verdetto su Cecilia in un faccia a faccia con Tommaso. Il dito puntato di Vera, non si limiterebbe soltanto ad orientarsi verso la diretta interessata ma anche al suo fidanzato nonché concorrente, Ignazio Moser.

E riferendosi a quest’ultimo pronuncerà il seguente guanto di sfida: “La fidanzata di quello ha detto che sono brutta“, confessa Vera davanti alle telecamere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Per poi ribadire ancora una volta il concetto: “Cecilia Rodriguez ha detto che sono una brutta donna”. In tal modo si spiega ai presenti in studio il suo inatteso astio. “A questo punto sono contro la famiglia“. Per concludere Tommaso non riuscendo a nascondere lo stupore per la rivelazione di Gemma cercherà però di difendere Cecilia: “Impossibile amore, l’avrei bacchettata“.