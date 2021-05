X Factor 2021: rivelati i giudici della prossima edizione, che nomi…

Ecco tutte le novità e le anticipazioni sulla prossima edizione del talent show ‘X Factor’, in onda sui canali di Sky…

Per la prossima edizione del programma televisivo ‘X Factor’ si hanno poche certezze, ma sono confermati senza dubbio i giudici della stagione passata, visto il grandissimo successo che hanno avuto nel 2020.

Per il quinto anno sarà presente il noto cantautore, musicista, produttore discografico e personaggio televisivo italiano, nonché fondatore e frontman del gruppo alternative rock ‘Afterhours’, Manuel Agnelli.

Per la quarta volta, invece, vedremo il famoso cantautore e showman libanese Mika (pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr.).

Ed ecco i due esordienti di ‘X Factor 2020’…

Tutto sui giudici della prossima edizione di X Factor: ecco i nomi tanto attesi…

Oltre ad essere riconfermati per la prossima stagione i nomi di Manuel Agnelli e Mika, è ufficiale: nel cast dei giudici faranno parte anche il talentuoso rapper e produttore discografico italiano Hell Raton (pseudonimo di Manuel Zappadu) e la bellissima cantante e attrice Emma Marrone (pseudonimo di Emmanuela Marrone).

Per quanto concerne invece la conduzione, il principale indiziato per la sostituzione del famoso presentatore televisivo e radiofonico, nonché doppiatore italiano, Alessandro Cattelan è sicuramente il noto inviato (ormai da sette anni) del programma televisivo ‘Le Iene’ Nicolò De Viitis.

Ecco il commovente annuncio che diede Cattelan ai fan, per annunciare la sua assenza alla conduzione della prossima edizione: “È stato un viaggio molto bello, sta finendo un’epoca per me: si cambia pagina, dico addio ad un pezzo della mia vita“.

E voi cosa ne pensate del nuovo cast?