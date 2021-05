Incidente mentre lavora in un terreno, morto un uomo: inutile la corsa in ospedale

Nella giornata di ieri, un uomo di 62 anni è morto nella provincia di Agrigento dopo essere rimasto schiacciato da un trattore ribaltatosi.

Un uomo di 62 anni è morto nella mattinata di ieri mentre lavorava in un appezzamento di terreno nelle campagne di Cianciana, in provincia di Agrigento. La vittima sembra fosse alla guida di un trattore che improvvisamente si è ribaltato schiacciando il 62enne. I soccorsi giunti sul posto hanno subito prestato le prime cure all’agricoltore e lo hanno trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Sulle dinamiche sono in corso gli accertamenti dei carabinieri sopraggiunti presso il terreno.

Agrigento, schiacciato da un trattore mentre lavora in un terreno: morto un 62enne

Dramma nelle campagne della provincia di Agrigento nella mattinata di ieri, sabato 15 maggio. Un uomo ha perso la vita mentre lavorava in un appezzamento di terreno, sito lungo la strada provinciale nel tratto compreso tra Cianciana ed Alessandria della Rocca.

Leggi anche —> Linciato dalla folla inferocita e scaraventato in un cassonetto: la vicenda – VIDEO

Leggi anche —> Auto si ribalta e finisce contro il guardrail: tragico incidente sulla superstrada

La vittima è Agostino Ciaccio, agricoltore residente a Cianciana che aveva compiuto lo scorso mese 62 anni. Stando a quanto riporta la redazione di Agrigento Notizie, il 62enne si trovava alla guida di un trattore quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato schiacciandolo.

Tempestivo l’intervento del personale medico del 118 che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato l’agricoltore in elisoccorso presso l’ospedale Civico di Palermo. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvare la vita al 62enne, deceduto poco dopo il suo arrivo per le gravissime ferite riportate nell’incidente.

Leggi anche —> Schianto frontale contro un tir, muoiono due amici

Intervenuti anche i carabinieri della stazione locale che hanno provveduto agli accertamenti di legge per chiarire la dinamica della tragedia. Al vaglio delle forze dell’ordine le cause che hanno provocato il ribaltamento del trattore. Tra le ipotesi, scrive Agrigento Notizie, quella di un guasto del mezzo o di una possibile manovra azzardata da parte della vittima.

Quello verificatosi ieri è il terzo incidente mortale con un trattore nella provincia di Agrigento in poco più di una settimana.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il primo si era verificato a Montaperto lo scorso 8 maggio, quando aveva perso la vita un uomo di 68 anni. Venerdì, invece, è deceduto un insegnante in pensione di 73 anni a Sambuca di Sicilia.