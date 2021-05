Al Bano bacchetta Fedez. Quel desiderio che vorrebbe si realizzasse

Al Bano si apre in un’intervista clamorosa. Bacchetta Fedez per il suo passato e auspica un avvicinamento tra le donne più importanti della sua vita e madri dei suoi figli: Romina Power e Loredana Lecciso. A sorpresa, parla anche di Putin

Il celebre cantante Al Bano Carrisi ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha espresso il suo parere su molteplici argomenti, sia riguardanti la sua sfera personale, sia su fatti di attualità.

Ha bacchettato il rapper Fedez, sul quale non sembra placarsi la polemica suscitata dal suo sentito discorso, avvenuto ormai più di dieci giorni fa, durante il concerto del 1° Maggio, al quale sono seguiti scandali che hanno coinvolto vertici Rai e una politica di censura inspiegabile. “Ho letto cose che cantava nei suoi pezzi di qualche anno fa. Parole che non voglio neanche ripetere e che mi hanno sconcertato. Poi per carità sarà cambiato, ha avuto un bambino…” – ha detto Al Bano.

Il marito di Chiara Ferragni e presentatore di LOL si è presentato in duo con Francesca Michielin durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Chiamami per nome. Per la serata dedicata alle cover, hanno scelto un pezzo proprio del repertorio del cantante pugliese. Ha dichiarato: “Mi ha fatto piacere che a Sanremo abbia cantato Felicità con Francesca Michielin. Non capisco però perché fosse così triste mentre la cantava, mi piacerebbe lo spiegasse”.

Nell’intervista al settimanale Oggi, Al Bano parla anche della sua vita privata. Non ha dubbi sul regalo che vorrebbe per il suo compleanno. Compirà 78 anni fra pochi giorni, il 20 maggio. “Vorrei Romina Power e Loredana Lecciso si unissero, si parlassero, trovassero un modo per andare d’accordo”.

Albano Carrisi tiene a sottolineare come la storia con la seconda compagna sia iniziata tempo dopo la fine del suo matrimonio. La Lecciso non è una rovina famiglie. “Romina aveva scelto un nuovo percorso di vita, era andata a vivere negli Stati Uniti. Non sono uno che si abbatte. Ho sentito bisogno di rifarmi una famiglia. Io per la famiglia darei la vita. Mi piacerebbe che Romina e Loredana, due donne intelligentissime, vivessero in armonia tra loro negli ultimi anni che mi restano”.

Chissà se la sua richiesta verrà ascoltata. Nel frattempo non smette di lavorare e pensare al futuro. Si auspica la sua presenza per il prossimo Festival di Sanremo nel 2022, ha un nuovo album in preparazione dal titolo Le canzoni del Mediterraneo.

Il prossimo 6 giugno si esibirà all’apertura dei Campionati mondiali di judo a Budapest, alla presenza anche del leader russo Vladimir Putin. Senza entrare troppo nei particolari, di lui e del suo più aspro critico, ha detto: “Non sono un politico, non posso giudicare. Con tutto il rispetto per Navalny, non sappiamo questo personaggio come sia nato, chi sia veramente. Non sappiamo nulla. Credo che le vere dittature siano altre, come quella militare in Birmania”.