Nella finalissima di “Amici 20″ di Maria De Filippi, tenutasi ieri sera, Aka7even è stato eliminato, ma nonostante la sconfitta è stata per lui una bella serata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Ieri sera per Aka7even è stata una serata dolce-amara, la sua esperienza si è conclusa nella scuola di “Amici 20” con un eliminazione a sorpresa ma nonostante la sconfitta ha dato tutto se stesso durante lo show.

Subito dopo l’eliminazione è stato intervistato da WittyTv ed ha dichiarato che quando è entrato nella scuola di “Amici” non si sarebbe aspettato di cambiare ed evolversi come artista e come persona, non si sarebbe aspettato di arrivare in finale dal momento che è “nato” in uno scantinato.

LEGGI ANCHE —> “Isola dei Famosi”, Ignazio Moser e la lite furibonda: volano pesanti insulti

Il messaggio di Anna Pettinelli per Aka7even scioglie il cuore dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Pettinelli (@anna_pettinelli)

LEGGI ANCHE —> Jonathan Kashanian sul sangue finto dei bambini palestinesi, l’intervento

Subito dopo l’eliminazione di Ake7even dalla scuola di “Amici 20” la sua professoressa Anna Pettinelli gli ha dedicato un dolcissimo post su Instagram: “Eccola. Questa foto rappresenta il mio rapporto con Luca. Finalmente ci siamo abbracciati e baciati! Chi ci ha seguito lo sa che sarà per sempre il mio “ciuccio e presuntuoso “ preferito. A proposito: Luca mi ha detto ieri sera che ciuccio va bene ma presuntuoso… non gli piace”.

La Pettinelli e Luca hanno avuto un rapporto speciale durante l’edizione del programma e lo dimostra il fatto ha abbracciato e baciato il cantante con tanto affetto e commozione. Ha sempre creduto in lui nonostante tutto e tutti.

LEGGI ANCHE —-> Claudio Baglioni, stupefacente regalo per i suoi 70 anni: di cosa si tratta?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. 💛 (@aka_7even_)

LEGGI ANCHE —> Mara Venier, clamorosa batosta: notizia davvero inaspettata

Aka7even non ha mai sperato di essere famoso ma la sua partecipazione ad “Amici 20” lo ha reso tale, il cantante è molto amato dal web, su Instagram ha 612mila follower che lo sostengono con molto interesse e non gli fanno mai mancare una marea di affetto virtuale.